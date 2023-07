Caixão despenca de carro de funerária no meio de avenida

Um cena incomum foi registrada na quinta-feira (20), no cruzamento das Avenidas Castelo Branco e Odilon Araújo, em Teresina, no Piauí: um caixão despencou do carro de uma funerária, e apesar do local ficar cercado de pessoas filmando o acidente, apenas uma se propôs a ajudar.

Segundo o G1, o homem que ajudou foi identificado como Cássio Cardoso, que afirmou que acreditava se tratar de um acidente fatal de trânsito, mas quando chegou mais perto, viu um cadáver, que já estava sendo transportado para a funerária.

“Como ninguém foi ajudar, eu me manifestei e nós (ele e o motorista da funerária), conseguimos colocar novamente o corpo no carro. Com a batida, o fundo do caixão estava quebrado", explicou Cássio.

A funerária responsável preferiu não se pronunciar sobre o que teria acontecido para que o caixão caísse do veículo.