Caixa inicia pagamento do abono salarial aos nascidos em outubro

A Caixa Econômica inicia o pagamento do abono salarial calendário 2020/2021 do PIS para os trabalhadores nascidos em outubro que ainda não receberam por meio de crédito em conta. Mais de 731 mil trabalhadores têm direito ao saque do benefício, totalizando R$ 565 milhões em recursos disponibilizados.

Ainda de acordo com o R7, o, pebol ainda está previsto o pagamento dos nascidos em novembro no dia 17 do próximo mês , enquanto os aniversariantes de dezembro vão retirar o dinheiro no dia 15 do último mês do ano. Já os nascidos entre janeiro e junho só recebem no ano que vem, no calendário entre 19 de janeiro a 17 de março.

Os valores podem ser sacados com o cartão do cidadão e senha nas agências, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui. Cerca de dois milhões de trabalhadores que não realizaram o saque do Abono Salarial do calendário anterior, finalizado em 29 de maio deste ano, ainda podem sacar os valores.