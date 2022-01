Cachorro chora de dor ao apanhar de cinto por homem em parque

Um homem foi flagrado batendo com um cachorro na frente de um parque em Goiás. Todo o crime foi registrado por um pedestre que passava no local. Na imagem, o autor das agressões chuta o cachorro que fica deitado quase imóvel, ele ainda dá golpes com um cinto. Minutos depois e registrar as cenas de terror, o autor do vídeo vai embora e não soube como ficou o animal. As imagens já chegaram às entidades protetoras dos animais que atuam na cidade e outras autoridades.

