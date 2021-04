Cachorro chora ao lado do caixão da dona em velório e comove web

Um cachorrinho viralizou nas redes sociais, ao ser registrado muito triste ao lado do caixão de sua tutora, que faleceu aos 78 anos. Em uma das fotos compartilhadas nas redes sociais, o animal parece estar chorando durante o velório, que aconteceu em Camaçari na Bahia.

As imagens foram feitas por Jailson Almeida, dono da funerária que preparou o corpo para a despedida.

“O dia hoje amanheceu triste com o falecimento de dona Luzinete testemunha de Jeová como era conhecida, pessoa muito querida,E o que mais estou impressionado é com o desespero desse cachorro da família, parecendo que estava entendendo que a dona estava falecida, chorando como se fosse uma pessoa quando perde um ente-querido , não queria deixar ninguém chegar próximo ao caixão.resumo: nunca irei comparar a amizade e fidelidade de um animal desse com a falsidade sentimental de certos tipos que chamamos de séries-humanos, que chora,pinta e borda,mas depois que chegam do cemitério vão tomar cachaça, fazer churrasco e dar muitas gargalhadas!", escreveu ele na publicação, feita na madrugada de ontem.

A tutora identificada como Luzinete Lopes, faleceu após sofrer um infarto. Os dois eram muito apegados, a tristeza do pet chamado Toy, também foi relatada pela família.

"No momento que o pessoal da funerária veio pegar o corpo, ele já ficou em cima, como se quisesse saber o que estava acontecendo, e muito triste. Quando o corpo retornou no caixão, o Toy não saia debaixo e do lado. As pessoas se aproximavam e ele também chegava junto como se quisesse proteger a dona", disse para o UOL a neta de Luzinete, Leiane Diniz.

"Foi surpreendente pela maneira como se comportou. Ele chegou a subir no caixão e dava para ouvir o choro. O Toy e a minha avó eram muito apegados. Agora, ele ficará com a minha mãe, que já dividia os cuidados com a minha avó", finalizou.