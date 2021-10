Cachorro chama atenção por usar transporte público diariamente em Istambul

Boji percorre cerca de 30 quilômetros e visita, pelo menos, 29 estações de metrô por dia. Só foi possível saber disso porque, em meados de agosto, funcionários do transporte público o levaram a um veterinário para realizar exames, que implantou um microchip na orelha do animal. O dispositivo está conectado a um aplicativo móvel, que permite ao departamento acompanhar o passageiro de quatro patas.

"Há dois meses, nós notamos um cachorro tentando usar nossos trens, metrôs. Ele sabe para onde vai, ele sabe quando sair, e foi bem interessante. Então, nós começamos a segui-lo e notamos um interessante padrão, como se ele soubesse para onde ir e tivesse um propósito", disse Aylin Erol, head de relações com o consumidor do Metro de Istambul, ao canal CNN.

