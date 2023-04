Cachorro caramelo comove ao seguir ambulância após tutor ser atropelado

Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, e um vira-lata Caramelo provou que isso é verdade ao seguir uma ambulância por cerca de 3 km, após o tutor ser atropelado em Boa Vista, Roraima, nesta sexta -feira (7).

De acordo com um condutor do Samu, que fez o resgate da vítima, que não foi identificada, o acidente aconteceu em uma avenida entre as os bairros Buritis e Jardim Floresta. Quando os agentes chegaram no local, o vira-lata estava chorando ao lado do dono ferido.

Após fazerem os primeiros socorros, os agentes levaram a vítima ao Hospital Geral de Roraima, e no caminho, o condutor percebeu que o cachorro seguia o veículo. Os agentes ainda pararam a ambulância para tentar fazer o cachorro entrar, mas ele fugia. Então seguiram o percurso mais lento, para o animal não se cansar.

No hospital, enquanto o cachorro cheirava o tutor na maca, o homem fazia carinho no amigo. O vira-la esperou no lado de fora até o dono receber alta.