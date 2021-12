Cabeleireira diz que Monique continuou em salão após saber que Jairinho agrediu Henry

A cabeleireira Tereza Cristina dos Santos voltou a afirmar em depoimento nesta terça-feira (14), que testemunhou o momento em que a babá do menino Henry, Thayná de Oliveira, contou a Monique sobre as agressões de Jairinho à criança, cerca de um mês antes do assassinato.

A profissional contou que a babá fez uma chamada de vídeo onde Henry aparecia em um corredor e questionava a mãe se ele a atrapalhava porque “o tio” havia dito isso a ele.

Na ocasião, Thayná teria dito que Henry estava mancando com um hematoma no joelho e reclamava de dores após ter ficado trancado com Jairinho no quarto.

Tereza revelou ainda que Monique ficou nervosa com a situação e tentou tranquilizar o filho, mas continuou no salão por um longo tempo terminando fazendo os cabelos mesmo após a denúncia.

O advogado de Monique chegou a bater boca com a juíza, alegando que a testemunha não havia dado nomes às pessoas da conversa, mas que a PC tinha transcrito o depoimento incluindo os nomes de Jairinho e Thayná.