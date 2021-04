Butantan diz que demanda da China pode atrasar vacinas para o Brasil

Covas ponderou ainda que apesar da possibilidade do atraso, até o momento, está tudo 'dentro do planejado'.

"Essa demanda do governo chinês por vacinas pode, de certa forma, interferir no fornecimento de vacinas para o Brasil e para o mundo. No caso específico do Butantan, nós não importamos vacinas prontas, importamos matéria-prima, isso dá uma certa tranquilidade", afirmou ele em entrevista à GloboNews.

O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que a aceleração da vacinação na China pode afetar a importação de matéria-prima para o imunizante aqui no Brasil.

