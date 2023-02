Bruno toma alerta durante crise e xinga Big Boss

Ele então exclamou "Eita!", e cobriu a boca com as mãos, enquanto o grupo continuava tentando acalmá-lo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Gaga entrou em desespero na tarde desta segunda-feira (13) no BBB 23 (Globo), precisando ser amparado por seus aliados do Grupo Deserto.

