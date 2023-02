Bruna se irrita com bagunça de brother no Deserto

A sister apontou para as malas do brother aos pés da cama.

Bruna: "Cara, tenho certeza que minhas coisas tão nesse ninho de mafagafos. Fred, me desculpa. Tudo bem, não é que me incomoda, mas incomoda. Olha isso!"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao reclamou com Fred Desimpedidos na noite de hoje, após a terceira Prova do Líder do BBB 23, a respeito da bagunça do brother no Quarto Deserto.

