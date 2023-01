Brothers apontam que não votam em MC Guimê; entenda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O segundo dia no BBB 23 já garantiu conversas sobre jogo. No quarto fundo do mar, brothers comentaram sobre Marília e MC Guimê e sobre quem poderiam indicar ao paredão.

Na conversa, Gabriel e Paula destacaram que não mandariam o cantor para o primeiro paredão. De acordo com a sister, ele é "muito fofo" e não surge como uma opção de voto no momento.

Momentos antes do funkeiro se tornar assunto da conversa, Gabriel destacou que não vê Marília como participante ativa no reality show. Para o ex-affair da Anitta, que participou da Casa de Vidro com Paula, ela foi para o programa para fazer maquiagem.