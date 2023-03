Brother diz que vota em Domitila e Cezar antes de votar em Bruna Griphao

"Em algum momento em que você ache que, sei lá, precise votar na Domitila ou no Cezar pra defender a Bruna, eu acho melhor do que ser uma surpresa", falou ainda a sister.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Santana afirmou para Marvvila e Sarah Aline que pretende votar em Cezar Black e Domitila para o Paredão do BBB 23 (Globo). O ator ainda falou que Bruna Griphao está em seu pódio no jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.