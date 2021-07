Briga de trânsito termina em perseguição e atropelamento de PM

Outro passageiro do carro preto pegou a pistola e disparou contra o motorista de aplicativo, que escapou sem maiores ferimentos. O PM foi encaminhado com ferimentos na clavícula e na cabeça.

O carro preto abordou o motorista, que teve o carro depredado. Em uma nova tentativa de fuga, acabou colidindo com um poste e atropelando o policial militar, que deixou a arma de fogo cair no chão.

Ainda segundo a reportagem, o PM desceu do carro com uma arma. Assustado, o motorista de app entrou no carro e tentou fugir, mas foi perseguido.

De acordo com informações da TV Globo, o motorista de app se envolveu em uma discussão com quatro passageiros e um outro motorista de um carro preto. Um dos passageiros era PM que estava fora de serviço.

