Brasileiros são presos ao tentar embarcar com drogas para África e Portugal

Por fim, um brasileiro que pretendia embarcar para a África do Sul foi detido pelos policiais federais, ao tentar realizar os procedimentos migratórios com 3kg de cocaína ocultos em fundos falsos de sua bagagem de mão.

Segundo a Polícia Federal, durante fiscalização com auxílio dos cães farejadores os agentes identificaram uma mala e a encaminharam para o raio-x. "Foi possível identificar substância orgânica oculta no interior da bagagem despachada por uma brasileira, que tinha como destino final Portugal", diz a PF.

Brasileiros foram presos ao tentar embarcar para a África do Sul e Portugal com drogas escondidas em bagagens. A ação aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, na segunda-feira (25).

