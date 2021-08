Brasil tem menor média móvel de mortes por Covid-19 desde janeiro

“Precisamos pôr fim à pandemia. Só faremos isso com a vacinação. O Brasil realiza uma das maiores campanhas de imunização contra covid-19 do mundo. A resposta nós já mostramos todos os dias, aplicando milhões de vacinas, imunizando milhões de brasileiros”, destacou o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por meio de nota.

