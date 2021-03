Brasil tem 562 milhões de doses de vacina contratadas em 2021

De acordo com o ministro, o governo federal já viabilizou a compra de vacinas de 10 fornecedores diferentes. Segundo os dados apresentados, o país contará com 562 milhões de doses até o final de 2021. Pazuello frisou, entretanto, que há chances de que nem todos os laboratórios cumpram os prazos estabelecidos.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, realizou nesta segunda-feira (15) uma reunião para apresentar o balanço das ações do Ministério da Saúde no combate à pandemia de covid-19.

