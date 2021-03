Brasil supera 300 mil mortes por Covid; 2.009 só nas últimas 24 horas

O Brasil superou, nessa quarta-feira, as 300 mil vidas perdidas para a covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, em pouco mais de um ano de pandemia, 300.685 pessoas morreram no país por causa da doença, sendo 2.009 nessa quarta. No mesmo dia, o ministério registrou 89.992 novos casos, com o total de 12.220.011 diagnósticos positivos para a doença.

Horas antes da divulgação do balanço diário, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, concedeu a primeira entrevista coletiva. E reiterou o compromisso com a vacinação em massa como principal forma de enfrentar a pandemia de covid-19.

As mortes pela pandemia no país levaram cinco meses para passar de 100.000 para 200.000. E dez semanas para subir de 200.000 para 300.000. Diante da aceleração dos números de casos e de mortes nas últimas semanas, Queiroga anunciou a criação de uma secretaria especial do Ministério da Saúde dedicada exclusivamente à pandemia. De acordo com ele, essa secretaria vai funcionar 24 horas por dia e vai concentrar esforços no combate à covid-19.