Brasil registra 16.194 novos casos de covid-19 e 35 mortes em 24 horas

Com 16.194 casos de covid-19 em 24 horas, o Brasil registrou 30.778.607 infecções pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia. Os dados estão no boletim diário, divulgado pelo Ministério da Saúde.

O número de mortes chegou a 665.528, com 35 registradas em 24 horas. Os pacientes recuperados somam 29.816.521 (96,9% dos casos).

O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 5.459.629. As mortes foram 168.864.



Em seguida, na lista de estados com maior número de casos, aparecem os estados de Minas Gerais (3.383.874 casos e 61.458 óbitos); do Paraná (2.510.336 e 43.247 mortes) e do Rio Grande do Sul (2.392.924 casos e 39.441 óbitos).

Várias unidades da federação não atualizaram os dados neste sábado: Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul (não atualizou número de mortes), Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins.