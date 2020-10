Brasil registra 15.383 novos casos e 271 mortes por Covid-19

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (19), boletim epidemiológico sobre a covid-19 no Brasil. Foram registrados 15.383 novos casos do novo coronavírus no país. Desde o início da pandemia, o Brasil acumula 5.250.727 casos confirmados do novo coronavírus.

O número de mortes teve um acréscimo de 271 óbitos em 24 horas e elevou o total para 154.176.

Ainda de acordo com Ministério da Saúde, 4.681.659 brasileiros já se recuperaram da covid-19. Atualmente 414.892 pacientes estão em tratamento.