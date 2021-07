Brasil recebe IFA e Fiocruz vai produzir mais 10 milhões de vacinas

Com a entrega, foram enviados todos os 14 lotes de IFA previstos no contrato inicial com a farmacêutica AstraZeneca. Outros dois contratos ainda preveem a entrega de IFA adicional para a produção de 70 milhões de doses, que serão distribuídas ao longo do segundo semestre. A Fiocruz tenta evitar que a fábrica de Bio-Manguinhos sofra qualquer interrupção no trabalho de produção da vacina por falta de insumos.

