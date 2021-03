Brasil pode virar 'fábrica' de variantes superpotentes, dizem cientistas

O número de infectados no país ainda é super alto, nesta quinta-feira(4) foram 59,9 mil novos casos confirmados, e na quarta (3) o país bateu o recorde de mortos desde o início da pandemia, com 1,8 de óbitos em 24h.

No Brasil, o cenário para o aparecimento dessas variantes é propício devido a vacinação em ritmo lento, altas taxas de infecção e variante com a mutação E484k, que dribla os anticorpos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.