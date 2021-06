Brasil e Venezuela se enfrentam em primeiro jogo da Copa América hoje

A seleção também fez uma ótima campanha nas eliminatórias. O técnico Tite já anunciou três mudanças, entre elas o retorno do goleiro Alisson, Renan Lodi vai substituir Alex Sandro e Lucas Paquetá assume no lugar de Roberto Firmino.

A Seleção já está em solo brasiliense, onde enfrenta às 18h deste domingo (13), a Venezuela no primeiro jogo da Copa América, sediada no Brasil em meio a muita polêmica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.