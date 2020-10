Brasil chega a 5,2 milhões de casos de Covid-19 e quase 154 mil mortes

O Brasil registrou 10.982 novos casos de covid-19, em 24 horas, de acordo com dados informados pelo Ministério da Saúde, neste domingo (18). Desde o início da pandemia, são 5.235.344 pessoas com infecção confirmada.

Foram registradas 230 novas mortes, totalizando 153.905 óbitos.

São Paulo lidera com 1.063.602 casos acumulados de covid-19 e 38.020 mortes. O Rio de Janeiro tem menos casos do que Minas Gerais e Bahia (290.878), mas fica em segundo lugar no número de mortes (19.765).