'Bonde do elevado': quadrilha ataca motoristas em viaduto da Bela Vista, em SP; dois são presos

Os suspeitos foram indiciados por resistência e associação criminosa, informou a SSP-SP em nota. Com eles, os agentes apreenderam duas armas de fogo (revólveres calibre 32) carregadas e com numeração raspada, além de um celular e dinheiro.

Segundo a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o suspeito que foi alvejado, "fez menção de sacar uma arma da cintura" antes de ser baleado. Ainda de acordo com a pasta, ele foi levado para o hospital e ficou sob escolta dos policiais.

As investigações da DISCCPAT conseguiram identificar um padrão na ação da quadrilha: cometer os crimes no viaduto entre às 17h e 18h. Nesse período, o grupo aproveitava o trânsito lento dos carros para invadir a pista e roubar os motoristas.

Eles são suspeitos de integrarem o "Bonde do Elevado", um grupo de pessoas que, segundo a polícia, vem praticando roubos no Viaduto Júlio de Mesquita Filho, considerado o principal endereço de ação dos criminosos. Um terceiro homem conseguiu escapar.

Policiais civis da 6ª Divisão de Investigações Sobre Crimes Contra o Patrimônio (DISCCPAT) de São Paulo prenderam na segunda-feira, 10, em flagrante, dois homens suspeitos de fazer arrastões contra motoristas no bairro da Bela Vista, no centro da capital paulista.

