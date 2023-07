Bolsonaro depõe hoje na PF sobre suposto golpe de estado de Marcos do Val

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve depor na Polícia Federal, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (12), a respeito do suposto golpe de estado.

A acusação contra Jair partiu do senador do Marcos do Val (Podemos-ES), que afirma ter participado de uma reunião com Daniel Silveira, para tratar dos detalhes do plano.

A reunião secreta teria ocorrido quando em 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente e estava em meio à disputa pela reeleição.

Marcos afirmou ainda, que até então, não sabia do plano do golpe de estado. No decorrer da reunião, foi determinado que ele gravaria uma conversa com Alexandre de Moraes, a fim de conseguir algo que o comprometesse e causasse a anulação das eleições em caso de resultado desfavorável para Bolsonaro.

Essa é a quarta vez que Bolsonaro depõe à PF nos últimos meses por casos que envolvem de joias sauditas a supostos planos de golpe.