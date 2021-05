Bombeiros retomam buscas por desaparecidos de Brumadinho

Após dois anos da tragédia, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais anunciou a retomada das buscas por desaparecidos da tragédia de Brumadinho, a partir desta quarta-feira (12). Os trabalhos estavam suspensos desde março devido ao avanço da pandemia da Covid-19 no país.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que a retomada seguirá os protocolos sanitários definidos desde o ano passado para evitar a proliferação do vírus. "Até o final do mês de março de 2021, foi contabilizado que 3.913 militares da corporação já atuaram, em revezamento, em atividades de campo, coordenação e de saúde. Com a retomada, a operação seguirá para a fase de implementação da estratégia 8, que consiste na utilização de quatro estações de busca a serem instaladas na área denominada TCF, onde funcionava anteriormente o Terminal de Carga Ferroviária da mineradora", diz o texto.

De acordo com a Agência Brasil, cerca de 11 corpos estão desaparecidos desde que uma barragem na mina Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Ao todo, 270 pessoas morreram na tragédia. A maior parte das vítimas era de trabalhadores da Vale, mineradora responsável pela estrutura, ou de empresas terceirizadas que ela contratava.