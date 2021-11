Bolsonaro viaja para Manama, no Oriente Médio

O presidente Jair Bolsonaro viajou para Manama, no Bahrein, para tentar fortalecer as relações com os países, nesta terça-feira (16), segunda parada da viagem ao Oriente Médio. Ele estava em Dubai, nos Emirados Árabes.

De acordo com o G1, a visita do presidente brasileiro prevê a inauguração da embaixada do Brasil no Bahrein e ele deve ser recebido pelo rei Hamad Bin Isa Al-Khalifa, com a expectativa de assinatura de atos entre os dois países.

Na quarta (17), Bolsonaro e comitiva seguem para Doha, no Catar, último destino da viagem ao Oriente Médio.