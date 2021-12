Bolsonaro tem 5 dias para explicar mudanças na Lei Rouanet, decide STF

A ação foi promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil e enumera ações e omissões do governo que podem provocar o desmonte das políticas de cultura.

A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin que classificou como "grave violação de direitos fundamentais na área da cultura terão a atenção da corte".

O presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Turismo, Gilson Machado, o secretário nacional de Cultura, Mário Frias, e o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, têm 5 dias para explicarem as mudanças feitas na Lei Rouanet.

