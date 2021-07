Bolsonaro pode receber alta neste domingo, afirma médico

"O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua evoluindo satisfatoriamente. Nesta tarde, o paciente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão. O presidente aceitou bem o início da alimentação. Segue em cuidados clínicos, sem previsão de alta hospitalar", diz trecho do boletim.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode receber alta médica neste domingo (18), após presentar melhora no estado de saúde, segundo o médico Antônio Macedo, responsável pelo tratamento do presidente em um hospital de São Paulo.

