Bolsonaro passa mal e é internado em Brasília

Recentemente, o ex-presidente passou por três procedimentos cirúrgicos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na sexta-feira passada (15). Os procedimentos incluíram uma septoplastia para corrigir um desvio de septo, uma turbinectomia para a remoção de parte das conchas nasais e uma uvulopalatofaringoplastia para a remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole.

De acordo com Wajngarten, o desconforto intestinal foi uma consequência da facada que Bolsonaro sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral, antes de ser eleito presidente. Adélio Bispo de Oliveira foi o autor do ataque.

Comunicado: O Pr @jairbolsonaro apresentou novamente desconforto intestinal decorrente da facada ocorrida em 2018, foi internado no Hospital DF Star em Brasília, realizou exames do tráfego digestivo, dentre eles a lavagem intestinal. Há poucos instantes teve alta, retornando…

