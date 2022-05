Bolsonaro lamenta ter sido único líder contra o isolamento durante pandemia da Covid-19

O presidente Bolsonaro disse que, provavelmente, foi o único líder contra o isolamento social durante a pandemia da Covid-19 em detrimento à economia do país.

“Talvez o único chefe do Estado do mundo que não aceitou o ‘fica em casa porque a economia a gente vê depois’ tenha sido eu. Lamentavelmente, a condução da pandemia foi retirada da minha mesa presidencial. Mas o Brasil fez sua parte, colaborando com estados e municípios, e mais: com os mais humildes que, quando obrigados a ficar em casa, perderam toda sua renda”, disse ele durante almoço com participantes do Congresso Mercado Global de Carbono – Descarbonização & Investimentos Verdes.

“Com certeza a preocupação de todo chefe de Estado é a segurança alimentar, e, nesse momento, todos voltam os olhos ao Brasil, uma potência agrícola que não parou”, acrescentou ele.