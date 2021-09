Bolsonaro ficará em isolamento por 5 dias após Queiroga testar positivo para Covid-19

De acordo com o G1, a decisão ocorre depois da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar que autoridades que tiveram contato com Queiroga se mantenham em isolamento por 14 dias. O ministro permaneceu nos Estados Unidos para cumprir o isolamento.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ficará em isolamento por cinco 5 dias após ter contato com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para Covid-19 durante viagem a Nova York, nos EUA. A informação foi divulgada pelo secretário especial de Comunicação do Palácio do Planalto, André de Sousa Costa, informou nesta quarta-feira (22).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.