Bolsonaro faz duras críticas sobre vacinação em crianças: 'lamentavelmente aprovada'

O presidente Jair Bolsonaro criticou duramente a vacinação em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Ele também orientou aos pais que 'não se deixem serem levados por propagandas'. A afirmação foi dada nesta quinta-feira (6) em entrevista uma rádio em Pernambuco. Apesar de dados divulgados pelo próprio Governo, Bolsonaro também afirmou desconhecer vítimas da Covid nesta faixa etária. "A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião, quero dar para você aqui: a minha filha de 11 anos não será vacinada. E você tem que ler o que foi feito ontem no Ministério da Saúde, o encaminhamento disso daí, para você decidir se vai vacinar o seu filho de 5 a 11 anos ou não" disparou. Segundo O Globo, dados da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19, vinculada ao Ministério da Saúde, mostram que 2.978 diagnósticos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid ocorreram em crianças de 5 a 11 anos, com 156 mortes, em 2020. E em 2021, já foram registrados 3.185 casos nessa faixa etária, com 145 mortes, totalizando 6.163 casos e 301 mortes desde o início da pandemia.

