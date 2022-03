Bolsonaro diz que Queiroga anunciará fim da pandemia até 31 de março: ‘livres da máscara'

O cenário da Covid-19 no mundo é definido como pandemia desde março de 2020, pela Organização Mundial de Saúde. No início deste ano, o chefe da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que a pandemia do coronavírus e suas variantes “não está nem perto do fim”.

