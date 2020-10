Bolsonaro diz que não há um hectare de selva devastada na Amazônia

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira (22) que convidará diplomatas estrangeiros a visitarem a floresta amazônica e que eles não verão "nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada".

Segundo um site de notícias do Globo, Bolsonaro deu a declaração na cerimônia de formatura do Instituto Rio Branco, no Palácio do Itamaraty.

"Estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar naquela curta viagem de uma hora e meia, que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer um hectare de selva devastada", afirmou.

Nesta quinta-feira (22), começou a valer a decisão do Ibama determinando a interrupção, em todo o país, das brigadas de incêndios florestais. De acordo com o órgão a medida foi motivada por "indisponibilidade financeira".