Bolsonaro diz que não fará novos concursos para proteger atuais servidores

"Acredito que o teto do Temer foi para estancar a hemorragia. Sou o primeiro governante que tem um teto de gastos. Quando nós assumimos, cortamos mais de 20 mil cargos em comissão. Foi um grande sinalizador. Vamos evitar concursos públicos, até para proteger os atuais servidores. Muitos jovens ficam chateados, mas a máquina está no seu limite", explicou Bolsonaro.

A afirmação foi feita durante encontro com apoiadores organizado pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço (Unecs), em Brasília. Bolsonaro ainda explicou que desde o início de seu governo teve de lidar com o teto de gastos estabelecido no governo do ex-presidente Michel Temer.

