Bolsonaro compartilha vídeo em que prefeito defende tratamento precoce

"Como é que nós chegamos a tudo isso? Aqui em Chapecó nós adotamos todos os protocolos. O protocolo do tratamento precoce também foi adotado. Atenção prefeitos e governadores, não tenham medo. Abram suas portas, tratam seus pacientes com tudo aquilo que é possível. Pela ciência também, claro que sim. Mas permitam que os médicos que têm vontade de fazer o tratamento precoce façam. Dê apoio. Foi o que nós fizemos em Chapecó", disse em um dos trechos.

No vídeo, o prefeito explica como a cidade passou em menos de 60 dias, dos piores resultados do Brasil aos melhores números. Também citou o tratamento precoce e incentivou outros gestores.

