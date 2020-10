Bolsonaro anuncia saída de Chico Rodrigues da vice-liderança do governo

Em mensagem ao Senado publicada na edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro anunciou a saída do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) da vice-liderança do governo na Casa legislativa.



De acordo com o documento, Rodrigues pediu para sair da função que exercia desde março do ano passado. O parlamentar foi alvo de busca e apreensão realizadas em sua casa nessa quarta-feira (14) em Roraima. Os agentes encontraram dinheiro no local e na cueca do senador, suspeito de participar de um esquema de desvio de R$ 20 milhões em emendas destinadas à Secretaria de Saúde de Roraima para combate à Covid-19.



Em nota, o acusado declarou que vai provar sua inocência e que não praticou ato ilícito de qualquer natureza.