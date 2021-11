Bolsonaro afirma que pode autorizar reajuste para os servidores em 2022

No quarto dia de viagem ao Oriente, o Presidente Jair Bolsonaro afirmou que, caso a PEC dos Precatórios seja aprovada no Congresso, ele vai conceder reajuste aos servidores públicos federais, sem exceção.

A declaração foi dada pelo presidente, nesta terça-feira, em conversa com jornalistas, ao deixar a cerimônia de encerramento do Seminário Empresarial da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, no Bahrein.

Durante o evento, Bolsonaro disse que a balança comercial brasileira vem crescendo e ambos os países podem contribuir mutuamente pela balança do outro. Bolsonaro ainda destacou que o Brasil está aberto para investimentos, no mundo.

Antes do Seminário Empresarial, no Bahrein, o Presidente Bolsonaro participou da inauguração da embaixada brasileira no país. Na capital, Manana, Bolsonaro participou do evento, ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de ministros, como o das Relações Exteriores, Carlos França.

Ao discursar, o presidente Bolsonaro mencionou que a criação da embaixada brasileira no Bahrein, é a concretização da parceria entre os dois países. Também lembrou a criação da embaixada do país, aqui no Brasil, em 2018.

O Bahrein é um dos países do Golfo Pérsico. De lá, o Presidente Bolsonaro seguiu viagem para o Catar, onde participa de eventos e encontros. Lembrando que o Catar vai sediar a Copa do Mundo de 2022 e o presidente Bolsonaro deve aproveitar a viagem para conhecer o estádio Lusail, onde vai ser disputada a final do campeonato mundial de futebol, além de se reunir com membros da Fifa e empresários do país. O retorno do presidente, ao Brasil, está previsto para a próxima quinta-feira.