Bolsonarista tentou decapitar apoiador de Lula com machado e filmou corpo

Novos detalhes sobre o crime brutal do apoiador de Lula, Benedito Cardoso dos Santos, 44, vieram à tona. Segundo a Polícia Civil, o bolsonarista Rafael Silva de Oliveira, 24, golpeou o colega de trabalho com 17 facadas durante uma discussão política e tentou decapitar a vítima com um golpe de machado, mas não teve êxito.

A briga começou enquanto os dois trabalhavam em uma chácara em Conversa, no Mato Grosso, no feriado do dia 7 de setembro. Segundo Rafael, a briga por divergência política ficou acalorada e os dois trocaram socos. Benedito, então, se armou com uma faca, mas foi desarmado por Rafael e golpeado mais de 15 vezes. A maioria das facadas atingiram no olho e testa da vítima, que antes disso, já havia sido golpeado pelas costas e caído no chão.

Ainda com vida, Benedito ficou no chão enquanto Rafael foi até um barracão e pegou um machado onde deu um golpe fatal no pescoço da vítima. Segundo a polícia, Rafael tentou decapitar Benedito, mas como não conseguiu escondeu a faca e o machado.

Ao ser preso, a polícia encontrou fotos e vídeos do corpo de Benedito.

O bolsonarista só foi preso nesta quinta-feira (8) ao dar entrada em um hospital da cidade. Um policial que estava na unidade e já sabia sobre um homicídio na zona rural desconfiou ao ver Rafael com um corte na mão e o levou para delegacia.

Lá, Rafael confessou e deu todos os detalhes sobre o crime. O juiz Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes assinou a prisão preventiva do suspeito classificando o crime como “reprovável”.