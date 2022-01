Blogueiro foragido da Justiça participa de evento com ministro do governo Bolsonaro

O blogueiro Allan dos Santos teve a prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em outubro de 2020, estava neste sábado (8), em um evento na Flórida Estados Unidos, promovido pelo pastor André Valadão. Investigado por crimes contra a democracia brasileira, Allan não estava inscrito no evento, mas foi chamado para a mesa principal. Um dos participantes era o ministro Fábio Farias, que se manifestou após ataques: "Fui convidado para discursar num evento de um pastor de uma igreja que eu e minha família frequentamos quando estamos em Orlando. Não havia nenhuma indicação que entre os presentes estaria alguém com problemas com a Justiça brasileira. Se eu soubesse que ele iria, eu não teria comparecido.".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.