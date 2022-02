Blogueira suspeita de integrar quadrilha de estelionatários é presa

Considerada foragida por suspeita de integrar uma quadrilha que aplicava “Golpe do motoboy”, a blogueira Rayane Figliuzzi foi presa ontem (13). A mulher vai cumprir prisão domiciliar em Areal, na região Serrana do Rio.

A mulher é suspeita de integrar uma quadrilha de estelionatários conhecida como “Família Errejota”. De acordo com a polícia, o golpe do motoboy é uma tática para adquirir dados bancários das vítimas e roubar o dinheiro de suas contas.

A quadrilha ligava para as vítimas se passando por representantes de bancos informando que uma compra suspeita havia sido feita. Com isso, o golpista pedia que a vítima digitasse a senha do cartão e depois informava que um motoboy seria enviado para pegar o cartão e descartá-lo.

O noivo de Ray, Alexandre Navarro Junior, 28, investigado de comandar a quadrilha, utilizava a maquininha de cartão e as contas bancárias da blogueira para fazer as transferências do dinheiro roubado. Posteriormente o valor era enviado para a conta de Alexandre.