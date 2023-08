Bebês siamesas unidas pela cabeça são separadas após 25 horas de cirurgia

As pacientes seguem internadas em observação e sendo acompanhadas de perto. A saga das siamesas começou no ano passado e é considerada vitoriosa dada a região delicada pela qual as gêmeas eram unidas.

O hospital acompanhava as gêmeas desde a gestação e essa foi a quarta cirurgia a qual as crianças foram submetidas. Nas três primeiras, os médicos dissecaram 75% dos vasos sanguíneos da cabeça das irmãs em procedimentos que duraram entre sete e nove horas e meia.

A cirurgia de sucesso foi realizada no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo, e contou com a participação de 50 profissionais de diferentes áreas como neurologia, pediatria, cirurgia plástica e outras.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.