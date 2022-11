Bebê tem 40% do corpo queimado ao puxar panela cheia de comida

Um bebê de dez meses ficou com 40% do corpo queimado após puxar uma panela cheia enquanto brincava na cozinha de casa. O acidente aconteceu em Muqui, no Espírito Santo.

O pai do bebê disse que o filho estava no andador e tinha mania de puxar as coisas, no entanto, puxou uma panela de polenta quente, que acabou queimando rosto, tórax e braços.

O garoto chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas pela gravidade das queimaduras, precisou ser removido de helicóptero de Muqui para o Hospital Infantil de Vitória.

A família informou que o bebê está respondendo bem ao tratamento, mas ainda não tem previsão de alta.