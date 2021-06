Bebê nasce com anticorpos contra covid-19 no Recife

Uma bebê no Recife nasceu com anticorpos contra covid-19 após a mãe ter recebido, ainda na gestação, a imunização. O teste foi feito em um hospital particular.

A mãe estava no sétimo mês quando foi vacinada com as duas doses da CoronaVac. Ela fez um teste de anticorpos e descobriu que, assim como a filha, tem 94,2% de imunidade.

De acordo com a CNN Brasil, o médico que acompanha o caso acredita que o bebê teve a transmissão passiva dos anticorpos quando estava no ventre.