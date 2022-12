Bebê morre em trágico acidente antes de comemorar seu primeiro Natal

As causas do acidente estão sendo apuradas.

As vítimas estavam no Mobi Cinza e de acordo com a PRF, os corpos são de uma mulher de 24 anos, que estava dirigindo o carro; um bebê e um homem ainda não identificado. Houve apenas uma sobrevinete no carro, que precisou ser resgatada de helicóptero.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista de um Mobi cinza perdeu o controle do veículo, no sentido Curitiba. O carro bateu na traseira de outro Mobi, branco, e na parte frontal de uma Mercedes-Benz.

Um bebê de dois meses e dois adultos morreram em um trágico acidente neste sábado (24), no quilômetro 149 da BR-277, em Palmeira, no Paraná.

