Bêbado, marido ameaça mulher com espingarda e é morto na véspera de Natal

Em seguida, para evitar que fosse morta, a mulher se armou com uma faca e desferiu três golpes do companheiro. Ela prestou depoimento e foi liberada. O caso será investigado.

De acordo com a polícia, o homem estava bebendo em casa quando se alterou e iniciou a discussão, porém, ao pegar uma espingarda e ameaçar a mulher, ele acabou dando um tiro que atingiu a parede do quarto do casal.

Ao se envolver em uma discussão com a própria mulher, um caseiro, de 30 anos, foi morto a facadas na madrugada deste sábado (24), véspera de Natal. O caso ocorreu em Serra, no Espírito Santo.

