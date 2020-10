Bebê morre após se engasgar com pedaço de uva

Um bebê de um ano morreu nessa quarta-feira (28), dias depois de ter se engasgado com uma nova na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Ele estava há 17 dias internado na UTI de um hospital e sofreu várias complicações por conta do engasgo.

Segundo a mãe, o bebê estava na casa da avó sob os cuidados do pai no momento do episódio: “Quem deu a uva foi o meu marido. Ele estava na casa do pai dele e deu para o bebê, daí se distraiu e o bebê engoliu. Eu estava no meu serviço. Aí me ligaram para avisar e eu passei mal, não conseguia nem andar. As meninas do meu trabalho que me ajudaram a entrar no carro para eu ir até lá”, explicou em entrevista ao Uol.

Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas sofreu parada cardíaca e chegou a ficar sem oxigenação no cérebro. Após 17 dias em coma, lutando, ele não resistiu e veio à óbito.

"Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Não foi o que eu planejei para você, filho. Deus sabe de tudo. Como dói, minha estrela. Olha aí por mim e pelo papai, te amo eternamente", escreveu a mãe em uma rede social.