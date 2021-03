Bebê é levado ao hospital com 7 fraturas; Mãe e companheiro foram presos

Uma enfermeira acionou o Conselho Tutelar. No local, a jovem argumentou que a lesão poderia ter sido causada por um apertão involuntário, mas a médica que atendeu a criança constatou que uma das lesões teria ocorrido há mais de 1 mês e as demais fraturas eram recentes.

De acordo com o sistema de notícias Globo, a mãe levou a menina no hospital com lesões causadas por uma suposta queda, e lá foi constatado que a vítima estava com 6 fraturas na costela e uma na clavícula.

