Bebê de 3 meses morre após teto de igreja desabar

Um bebê de 3 meses morreu após o teto da igreja Adventista do Sétimo Dia desabar durante uma reunião no último fim de semana em Maracaçumé, no Maranhão.

De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu no momento em que uma reunião estava sendo realizada na igreja. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas.

O bebê, identificado pela prefeitura de Maracaçumé como Felipe Mendes, estava no colo da mãe no momento em que o teto caiu e não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a polícia, a igreja teria passado por uma reforma recentemente, incluindo o teto. "O caso já está sendo investigado com base em depoimentos de testemunhas e uma perícia será feita no local do acidente", disse a PC-MA em nota.